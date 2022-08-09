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В мессенджере WhatsApp добавляют возможность скрывать номер телефона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В сети опубликовали информацию, что в будущем в приложении WhatsApp для Android-смартфонов появится возможность скрывать номер телефона.
Пока данная функция находится на стадии тестирования, пишет тематический рессурс WABetaInfo.

Как написал WABetaInfo, новая функция по умолчанию не активна, и она будет работать только для участников сообществ.

При вступлении в сообщество, другие пользователи не будут видеть номер телефона нового участника, но он может его открыть в настройках, однако только для участников группы.

За пределами группы такая функция работать не будет, возможно в дальнейшем ее добавят везде.

WhatsApp
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