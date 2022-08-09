В мессенджере WhatsApp добавляют возможность скрывать номер телефона

В сети опубликовали информацию, что в будущем в приложении WhatsApp для Android-смартфонов появится возможность скрывать номер телефона.

Пока данная функция находится на стадии тестирования, пишет тематический рессурс WABetaInfo.

Как написал WABetaInfo, новая функция по умолчанию не активна, и она будет работать только для участников сообществ.

При вступлении в сообщество, другие пользователи не будут видеть номер телефона нового участника, но он может его открыть в настройках, однако только для участников группы.

За пределами группы такая функция работать не будет, возможно в дальнейшем ее добавят везде.