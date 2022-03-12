В мессенджере Telegram появился менеджер загрузок и другие новые функции

После начала блокировки instagram многие пользователи начали переходить в другие социальные сети, среди них и Telegram, который с каждым месяцем получает новые функции.
Так, в последнем обновлении Telegram под номером 8.6 разработчики добавили менеджер загрузок и возможность пользователю получать ссылки по номеру телефона.
Но только при условии, если пользователь разрешил находить аккаунт по номеру телефона. Новые функции пока добавлены в iOS.
Менеджер загрузок размещен рядом с панелью поиска. В этом меню можно увидеть скачанные файлы.
Добавлена функция приостановки скачивая файла, или его перезапуск.