В мессенджере Telegram появилась возможность регистрировать аккаунты без SIM-карт

В мессенджере расширяют новые функции, добавляя новые возможности пользователям.

Так, недавно разработчики Telegram сообщили о возможности регистрировать аккаунты без SIM-карт. Это осуществляется с помощью анонимного номера на базе блокчейна, который предлагают приобрести на платформе Fragment.

Покупка такого номера возможна по цене от 450 рублей, однако фактически стоимость будет выше, так как номера продаются в формате аукциона.

Помимо этого, разработчики добавили в мессенджер антиспам-фильтр, функцию автоудаления всех чатов, новые наборы эмодзи и новые интерактивные эмодзи, по которым еще и можно вести поиск, правда последнее доступно только на устройствах под управлением iOS.