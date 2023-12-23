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В машинах российской сборки начнут использовать отечественную электронику к 2025 году

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В России планируется осуществить поэтапный переход к глубокой локализации автоэлектроники, начиная с 2024-2025 годов. Это означает, что производство компонентов для автомобилей будет осуществляться на местных предприятиях вместо их импорта.

В ближайшие два года запланировано начало серийного импортозамещения компонентов, таких как печатные платы, навигационные модули, резисторы, конденсаторы и разъемы.

Одной из первых систем, которая стала российской, является «ЭРА-ГЛОНАСС». В России уже налажено производство отечественных систем ABS, а скоро начнется выпуск систем ESP.

Целью Минпромторга было обеспечить присутствие российских приборов на борту автомобилей до 2022-2023 годов, чтобы сохранить их функциональность.

Затем, начиная с 2024 года, основной задачей станет повышение локализации этих приборов с использованием российских компонентов.

В октябре были раскрыты новые факты о российском электрокаре «Атом». Ожидается, что у него будет запас хода 500 км и максимальная скорость 170 км/ч.

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