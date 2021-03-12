В магазине приложений Google Play обнаружили восемь опасных приложений

В официальном магазине приложений для Android-смартфонов обнаружили восемь приложений, которые являются очень опасными.

В Google Play находится восемь популярных программ для мобильных устройств, которые как пишут эксперты, нужно срочно удалить со смартфона.

Среди них оказались: Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, QRecorder, Tooltipnatorlibrary.

Все эти программы могут не только воровать данные со смартфона, передавать их третьим лицам, но также списывать денежные средства с банковских карт владельцев аппаратов.

Через выше перечисленные приложения распространяется вирус под названием Clast82, который может на любой Android-смартфон скрыто устанавливать вредоносные приложения, маскирующие под системные.

Через такие приложения хакеры могут удалено контролировать смартфон, а также получать все данные пользователя.