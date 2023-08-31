Главная » Новости

В магазине приложений для Android нашли подделку на «Telegram»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В цифровом магазине Play Market были обнаружены вирусные приложения, которые пытались скрыться под настоящие приложения «Телеграм» и платформу Signal. Эти вредоносные программы имели возможность получать доступ к перепискам пользователей и другой конфиденциальной информации.

В магазине приложений для Android нашли подделку на «Telegram»

Аналогичные вредоносные приложения были также обнаружены в цифровом магазине Samsung. Одно из таких приложений называлось Signal Plus Messenger, и за девять месяцев его установили около 100 пользователей.

Согласно сообщениям, эти вредоносные программы содержали инструмент шпионажа под названием BadBazaar, который связывается с определенной китайской хакерской группировкой. На данный момент Signal Plus Messenger уже удалено из цифровых магазинов.

Чтобы избежать попадания ваших данных в руки мошенников, рекомендуется загружать приложения только с официальных веб-сайтов. Для вашего удобства, мы предоставляем ссылки на официальные страницы «Телеграм» и Signal.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.