В магазине приложений для Android нашли подделку на «Telegram»

В цифровом магазине Play Market были обнаружены вирусные приложения, которые пытались скрыться под настоящие приложения «Телеграм» и платформу Signal. Эти вредоносные программы имели возможность получать доступ к перепискам пользователей и другой конфиденциальной информации.

Аналогичные вредоносные приложения были также обнаружены в цифровом магазине Samsung. Одно из таких приложений называлось Signal Plus Messenger, и за девять месяцев его установили около 100 пользователей.

Согласно сообщениям, эти вредоносные программы содержали инструмент шпионажа под названием BadBazaar, который связывается с определенной китайской хакерской группировкой. На данный момент Signal Plus Messenger уже удалено из цифровых магазинов.

Чтобы избежать попадания ваших данных в руки мошенников, рекомендуется загружать приложения только с официальных веб-сайтов. Для вашего удобства, мы предоставляем ссылки на официальные страницы «Телеграм» и Signal.