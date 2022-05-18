В магазине приложений App Store появилось новое приложение ВТБ для iOS

В App Store заметили копию приложения ВТБ, которая в магазине распространяется под названием «Прайм баланс».

Официально банк ВТБ не распространял информацию про свое новое приложение, но редакция vc.ru уже скачала новую программу и подтвердила, что она работает с картами банка ВТБ.

Указано, что разработчиком приложения «Прайм баланс» является компания «Юником24».

Пользователи сообщают, что поддержка банка не отрицает что клиенты ВТБ могут пользоваться приложением «Прайм баланс» и получать основной функционал банковского клиента.

Состоит отметить, что интерфейс приложения «Прайм баланс» полностью повторяет «ВТБ Онлайн», но в программе не отображается упоминание банка.