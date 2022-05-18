Главная » Новости

В магазине приложений App Store появилось новое приложение ВТБ для iOS

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В App Store заметили копию приложения ВТБ, которая в магазине распространяется под названием «Прайм баланс».
Официально банк ВТБ не распространял информацию про свое новое приложение, но редакция vc.ru уже скачала новую программу и подтвердила, что она работает с картами банка ВТБ.

Указано, что разработчиком приложения «Прайм баланс» является компания «Юником24».

Пользователи сообщают, что поддержка банка не отрицает что клиенты ВТБ могут пользоваться приложением «Прайм баланс» и получать основной функционал банковского клиента.

Состоит отметить, что интерфейс приложения «Прайм баланс» полностью повторяет «ВТБ Онлайн», но в программе не отображается упоминание банка.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.