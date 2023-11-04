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Сбер в магазинах Zolla, Zenden и Koton запустили оплату по биометрии

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Сбер запустил оплату по «улыбке» в секторе модной одежды и обуви

Сбербанк расширил использование сервиса «Оплата улыбкой» на сегмент фэшн-ритейла. Теперь оплатить покупки биометрически через распознавание лица можно будет в магазинах одежды и обуви сетей Zolla, Zenden и Koton.

По словам и.о. директора дивизиона эквайринга Сбера Сергея Шубочкина, интерес клиентов к такому способу растет. Биометрия упрощает и ускоряет оплату, не требуя наличности или карт.

Для этого в торговых точках установлены новые платежные терминалы, позволяющие расплачиваться несколькими способами, в том числе и по распознаванию лица.

Подключить сервис можно в мобильном приложении банка, выбрав карту и создав код безопасности. А для оплаты достаточно посмотреть в камеру на кассе. До конца года список партнеров расширится.

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