В магазинах электроники предупредили о росте цен на ноутбуки в России

Есть несколько причин, из-за которых ожидается повышение стоимости новых ноутбуков.

Как выяснили журналисты «РИА Новости», ссылаясь на представителей крупных компаний, в России ожидается рост цен на ноутбуки.

Дело в том, что многие компании столкнулись с проблемой поставки ноутбуков и компьютеров, к тому же на стоимость влияет не только глобальный кризис, но и дефицит процессоров, а также падение рубля. Удорожание наблюдается последние полгода, и это будет происходить дальше.

По данным одной из компаний, ноутбуки уже прибавили в цене 5-20 процентов.

По словам представителя «Ситилинк» Николая Петрова, в основном прибавили в цене бюджетные модели, но в ближайшие полгода рост цен придется и на другие модели.