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В магазинах Apple появилась новая док-станция MagSafe без портов

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Apple разработала новое решение дисплея iPhone для своих розничных магазинов, которое подчеркивает беспроводную зарядку MagSafe, устраняет путаницу в кабелях и делает iPhone более доступным для покупателей.

Сегодня на столах в каждом Apple Store используются белые поликарбонатные переходники с рядом разъемов Lightning, чтобы выделить каждую модель в семействе iPhone. На переходниках содержится информация о продукте, незакрепленные страховочные тросы и видимые кабели для питания каждого телефона.

Последнее решение Apple полностью заменяет док-станции Lightning в пользу четырех зарядных устройств MagSafe, установленных на кронштейнах из нержавеющей стали. Новый дизайн поднимает iPhone со стола, заставляя устройства казаться плавающими при взгляде спереди. Каждый iPhone легче подобрать и заменить, а MagSafe обеспечивает более удобный угол обзора при установке в док-станцию.

В магазинах Apple появилась новая док-станция MagSafe без портов

В магазинах Apple появилась новая док-станция MagSafe без портов

Apple
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