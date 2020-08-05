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В «М.Видео» запускают продажу телевизоров под собственным брендом

05.08.2020 10:30

«М. Видео» начала эксклюзивно продавать телевизоры под брендом Novex. Эта торговая марки уже была на рынке, но из-за не высокого спроса на продукцию ее закрыли.
Novex в торговой сети «М. Видео» появился в 2006 году, а в 2008 году ее закрыли.

Теперь руководство крупнейшей в России торговой сети бытовой техники и электроники решило возродить бренд.

Первой продукцией марки Novex стали телевизоры. Всего разработано 11 моделей диагональю от 24 до 65 дюймов.

Некоторые телевизоры работают под управлением Android TV с сервисами «Яндекса», а также есть и 4К модели.

По заявлению топ-менеджера «М. Видео», телевизоры Novex будут стоить дешевле, чем конкуренты.

Так, 43-дюймовый 4K-телевизор можно купить за 17 990 рублей, а 65-дюймовую модель предложат за 34 990 рублей.

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