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В М.Видео прокомментировали отсутствие своего приложения в AppStore

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Приложение М.Видео, которое является одним из самых популярных среди потребителей, продолжает работать в полном объеме. Уже 66 миллионов пользователей скачали приложения Группы «М.Видео-Эльдорадо».

В настоящий момент приложение М.Видео недоступно для скачивания только в AppStore. Однако, ранее установленные приложения М.Видео продолжают работать без каких-либо ограничений, рассказали в пресс-службе компании.

Для того чтобы пользователи могли продолжать пользоваться приложением без проблем, рекомендуется не удалять его со своих устройств.

В то же время, приложение М.Видео продолжает функционировать без ограничений для устройств на базе Android.

Клиенты также могут удобно пользоваться всеми возможностями онлайн-магазина на адаптированном для мобильных устройств сайте mvideo.ru.

Кроме того, Группа «М.Видео-Эльдорадо» имеет широкую сеть офлайн магазинов, уже более 1200 точек, где также доступны все услуги и товары компании.

 

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