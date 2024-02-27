В М.Видео прокомментировали отсутствие своего приложения в AppStore

Приложение М.Видео, которое является одним из самых популярных среди потребителей, продолжает работать в полном объеме. Уже 66 миллионов пользователей скачали приложения Группы «М.Видео-Эльдорадо».

В настоящий момент приложение М.Видео недоступно для скачивания только в AppStore. Однако, ранее установленные приложения М.Видео продолжают работать без каких-либо ограничений, рассказали в пресс-службе компании.

Для того чтобы пользователи могли продолжать пользоваться приложением без проблем, рекомендуется не удалять его со своих устройств.

В то же время, приложение М.Видео продолжает функционировать без ограничений для устройств на базе Android.

Клиенты также могут удобно пользоваться всеми возможностями онлайн-магазина на адаптированном для мобильных устройств сайте mvideo.ru.

Кроме того, Группа «М.Видео-Эльдорадо» имеет широкую сеть офлайн магазинов, уже более 1200 точек, где также доступны все услуги и товары компании.