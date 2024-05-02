В «М.видео-Эльдорадо» запустили продажи восстановленной техники

Компания М.Видео-Эльдорадо, которая продает электронику и бытовую технику в России, начала продавать отремонтированную технику.

Эта техника либо отремонтирована в их сервисных центрах «М.Мастер», либо получена от клиентов в обмен на новую. Отремонтированные устройства уже можно купить на их сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в сервисной зоне «М.Мастер» в ТЦ «Метрополис» в Москве, рассказали в компании.

В будущем планируется расширение этой услуги на другие сервисные зоны «М.Мастер».

Покупатели могут приобрести различную технику, такую как устройства Apple, смартфоны Samsung и ноутбуки на Windows от брендов Huawei, Asus, Honor и Thunderobot.

Компания М.Видео-Эльдорадо также планирует расширить продажи отремонтированных игровых приставок, смартфонов и планшетов на Android, а также мелкой бытовой техники.

Оценка отремонтированных устройств проводится инженерами сервисного центра «М.Мастер» с помощью специального программного обеспечения, чтобы исключить субъективное мнение.

Этот процесс занимает около 15 минут. Перед продажей устройства также проходят дополнительную обработку в соответствии с гигиеническими стандартами. Все продаваемые устройства работают исправно.