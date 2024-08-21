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В «М.Видео-Эльдорадо» заморозили цены на ряд товаров до конца сентября

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Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о снижении цен на более чем 2000 товаров в преддверии нового учебного года.

В рамках акции «Back To School» покупатели могут получить кешбэк в размере 24% и оформить беспроцентную рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса.

С сегодняшнего дня и до конца сентября компания фиксирует цены в 40 категориях, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и бытовую технику. Это инициатива реализована совместно с Минпромторгом и ФАС России и доступна в 1240 магазинах и онлайн.

Среди товаров по фиксированным ценам — ноутбуки, мобильные телефоны, холодильники, стиральные машины и многое другое. В акции «Back To School» также действуют значительные скидки: до 30% на планшеты и мелкую технику, до 20% на лэптопы и телевизоры, до 10% на смартфоны.

Коммерческий директор Сергей Уваров отметил, что компания стремится предложить выгодные условия для клиентов и поддерживает инициативы правительства по ответственному ценообразованию.

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