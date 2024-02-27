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В М.Видео-Эльдорадо зафиксировали высокий спрос на кофемашины, аксессуары и тренажеры

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В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта, спрос на технику, аксессуары и тренажеры значительно увеличился.

В М.Видео-Эльдорадо зафиксировали высокий спрос на кофемашины, аксессуары и тренажеры, рассказали в пресс-службе.

Категории, которые показывают положительную динамику продаж, включают холодильники, встраиваемую технику, пылесосы, большие телевизоры, компьютерную технику, а также товары, которые могут быть подарками, такие как кофемашины, виниловые проигрыватели и пластинки, комплектующие для компьютера, наушники True Wireless и тренажеры.

В преддверии 23 февраля особенно популярными были электробритвы, смартфоны (особенно гибкие модели), планшеты, смарт-часы, товары для спорта, гейминга и подарочные карты.

Ожидается, что перед 8 марта спрос на технику будет также высоким. Электроника становится все более популярным подарком, и ожидается, что смартфоны, носимые устройства, наушники, «умные» колонки, мелкая кухонная техника и аксессуары, товары для красоты и здоровья, компьютерная техника и товары для гейминга будут пользоваться повышенным спросом.

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