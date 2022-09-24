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В М.Видео-Эльдорадо стартовали первые официальные розничные продажи iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

«М.Видео–Эльдорадо» начала продажи линейки iPhone 14. Смартфоны уже доступны для покупки в Москве и для заказа в других регионах.

Группа «М.Видео–Эльдорадо» оформила все документы для старта продаж новой линейки смартфонов от Apple.

В розничных магазинах предлагают версии из США, в которых нет nano-SIM, а подключение осуществляется только через eSIM, Также можно купить iPhone 14 со слотом для карты nano-SIM.

Серия iPhone 14 без nano-SIM стоит от 84 999 до 119 999 рублей за младшие версии. Цена серии iPhone 14 с nano-SIM стартует от 89 999 до 129 999 рублей.

iPhone 14
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