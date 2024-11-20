В М.Видео-Эльдорадо снизили цену для Sony PlayStation 5 Pro на 5 000 рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о снижении цен на консоль Sony PlayStation 5 Pro в преддверии новогодних распродаж. Теперь новинка стоит 124 999 рублей, что на 5 тысяч рублей дешевле, чем в период предзаказа и первых дней продаж.

Консоль вызвала большой интерес у российских геймеров, предзаказы превысили ожидания в 3,2 раза. Большинство покупателей уже получили свои консоли, оформленные на этапе предзаказа. PlayStation 5 Pro стала доступна в магазинах и онлайн с 14 ноября, всего через неделю после мирового старта продаж.

Сергей Мезин, руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества», сообщил, что вся стартовая партия PlayStation 5 Pro была распродана в первые дни, что свидетельствует о высоком интересе.

Компания наладила регулярные поставки и решила снизить цену на консоль и дисковый привод в преддверии праздников. Благодаря новым поставкам, консоль станет доступна для интернет-заказа с самовывозом почти в любом городе присутствия М.Видео-Эльдорадо.

PlayStation 5 Pro получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с тактовой частотой до 3,85 ГГц и графический чип на архитектуре RDNA 3 с производительностью 33,5 Тфлопс. Оперативная память осталась на уровне 16 Гб, но её скорость увеличилась до 18 Гбит/с. Объем SSD-накопителя вырос до 2 Тб.

По данным производителя, новые характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%, теперь пользователи могут запускать игры в 4K с увеличенной частотой кадров. Консоль также оснащена улучшенной системой охлаждения, что позволяет играть без перегрева и с минимальным уровнем шума. Она поддерживает все аксессуары для PlayStation 5, включая шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Кроме того, цена на привод для PS5 Pro снижена с 24 999 рублей до 22 999 рублей.