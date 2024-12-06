В М.Видео-Эльдорадо озвучили ТОП-10 самых популярных видеокарт 2024 года

Группа М.Видео-Эльдорадо совместно с бренд-медиа М.Клик представила список десяти самых популярных видеокарт в своих каналах продаж за 11 месяцев 2024 года. Наиболее часто покупались модели от фирм MSI и Palit.

Покупатели выбирают видеокарты Palit и MSI за их хорошее соотношение цены и производительности, а также за надежность и качество.

Palit привлекает геймеров доступностью в бюджетном сегменте и эффективным охлаждением, хотя у них есть недостатки, такие как шумная работа. MSI, в свою очередь, известна продвинутыми системами охлаждения и стильным дизайном.

По данным М.Видео-Эльдорадо, наибольшей популярностью пользуются модели в ценовом диапазоне от 60 до 120 тыс. рублей, обеспечивающие высокую производительность в современных играх.

Вот топ-10 видеокарт:

Palit RTX 4070 Super Dual OC — идеальный баланс цены и производительности для Quad HD с трассировкой лучей. Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G — легендарная модель для Full HD с поддержкой трассировки лучей. MSI GeForce RTX 4060 Ventus 3X 8G — тихая и энергоэффективная для Full HD. MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 3X OC — мощная и стильная для Quad HD и 4K. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black — компактное решение для ITX-сборок. MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC — лидер среди видеокарт для Quad HD и трассировки лучей. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC — бюджетный выбор для базового Full HD-гейминга. Palit RTX 4060 Ti Dual 8G — оптимальная для Quad HD с низким энергопотреблением. MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim — тонкая и бесшумная для Full HD и Quad HD. MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim — флагман для 4K-гейминга с новейшей системой охлаждения.

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