В «М.Видео-Эльдорадо» найдены в продаже ноутбуки нового российского бренда OSiO

«М.Видео-Эльдорадо» недавно объявили о сотрудничестве с российской компанией ICL и начали продажу ноутбуков под брендом OSiO. Эти ноутбуки производятся в Татарстане, Россия.

На старте продаж розничные магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают ноутбуки серии OSiO FocusLine с процессорами Intel и AMD, IPS-дисплеями, 8/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ SSD-накопителями. Ноутбуки имеют диагональ экрана 15,6 дюйма, а цены варьируются от 40 999 до 50 999 рублей.

В начале 2024 года появятся ноутбуки OSiO FocusLine с диагональю 16,1 дюйма, а также компьютеры «все в одном» OSiO BaseLine с диагональю 23,8 дюйма.

В дальнейшем ассортимент будет расширяться и включать несколько серий ноутбуков, игровые устройства различных форм-факторов, а также домашние компьютеры и мониторы.

Ноутбуки OSiO производятся на новом заводе ICL, расположенном в особой экономической зоне «Иннополис» в Татарстане. Его производственная мощность составляет 1 миллион единиц в год.

Согласно пресс-релизу, сборка осуществляется на современных производственных линиях с использованием высококачественных материалов и оборудования.

Завод, созданный при поддержке Фонда развития промышленности, был запущен в 2023 году и включает цехи по сборке печатных плат, конвейерные линии сборки готовой продукции и современные зоны тестирования оборудования.

Источник: ixbt.com.