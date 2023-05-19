В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российской операционной системы Uncom OS

В магазинах М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи операционной системы Uncom OS.

Uncom OS создана на базе Linux и это полностью российская разработка, предназначенная для работы на совместимых компьютерах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рознице предлагает приобрести «домашнюю» версию Uncom OS. В ее составе есть браузер, офисные программы от «Р7-Офис», популярные мессенджеры, почтовый клиент и несколько программ для видео и аудио.

Помимо этого, в Uncom OS есть графический редактор, мини-игры и ряд других полезных приложений.

Во встроенном в операционную систему магазине доступно более 60 тыс. бесплатных программ. Операционная система Uncom OS для домашнего использования в рознице стоит 3999 рублей.