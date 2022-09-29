В Logitech анонсировали линейку аксессуаров для техники компании Apple

MX Mechanical Mini полностью адаптирована для работы с Mac, у нее есть инструменты для настройки сочетаний клавиш с помощью Logi Options+.

Новинка стоимостью 150 долларов оснащена тихими низкопрофильными переключателями и функцией подсветки.

Новинка предлагается в сером и светло-сером цветах, причем MX Mechanical Mini может подключатся к трем устройствам Apple, но для этого придется использовать функцию Easy Switch.

Компьютерная мышь Lift for Mac выполнена в специальной конструкции, которая позволяет держать руку на мыши в более естественном положении. Такая мышь стоит 70 долларов.

Мышь MX Master 3S для Mac оценивается в 100 долларов, и она может за одну секунду прокручивать 1000 строк. Также в ней тихие кнопки и поддержка функции Easy Switch.

Среди новинок еще новый цвет для многофункциональной клавиатуры K380, теперь она выпускается еще и в черничном цвете. Эта клавиатура стоит 40 долларов.