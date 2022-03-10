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В Linux найдена позволяющая подменить любой файл в системе уязвимость

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Linux не пользуется большой популярностью, также ее считают одной из самых защищенных ОС в мире, но даже в ней обнаруживаются уязвимости.

Специалисты CM4all в ядре Linux нашли опасную уязвимость, которая позволяет непривилегированному пользователю произвести подмену любого файла.

За счет такой уязвимости вредоносы можно интегрировать непосредственно в само ядро Linux, также можно создать неавторизованные учётные записи и производить любые манипуляции с ОС.

Сообщается, что уязвимость уже устранена. Ее обнаружили еще в августе 2020 года в версии Linux 5.8, но в сборках 5.16.11, 5.15.25 и 5.10.102 обнаруженная опасная уязвимость уже была устранена.

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