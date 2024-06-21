В линейке Vivo появился ещё один бюджетный смартфон Y58 5G

Новый смартфон отличается наличием 120-Гц экрана и емкой батареи.

Компания Vivo представила новый смартфон под названием Vivo Y58 5G. Смартфон оснащен 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408×1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Экран также имеет яркость до 1024 нит и охват 83% цветовой гаммы NTSC.

Vivo Y58 5G работает на платформе Snapdragon 4 Gen 2 и имеет 8 ГБ оперативной памяти (плюс 8 ГБ виртуальной) и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ.

Что касается камер, то у смартфона есть основная камера с разрешением 50 Мп и вспомогательная камера на 2 Мп. Для селфи доступна 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Особенностью Vivo Y58 5G является его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который обеспечивает длительное время работы устройства. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Другие функции включают поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, защиту от воды и пыли класса IP64 и пару стереодинамиков.

Цена Vivo Y58 5G составляет около $233 или около 20,5 тыс. рублей.