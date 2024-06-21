Главная » Новости

В линейке Vivo появился ещё один бюджетный смартфон Y58 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Новый смартфон отличается наличием 120-Гц экрана и емкой батареи.

В линейке Vivo появился ещё один бюджетный смартфон Y58 5G

Компания Vivo представила новый смартфон под названием Vivo Y58 5G. Смартфон оснащен 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408×1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.  Экран также имеет яркость до 1024 нит и охват 83% цветовой гаммы NTSC.

Vivo Y58 5G работает на платформе Snapdragon 4 Gen 2 и имеет 8 ГБ оперативной памяти (плюс 8 ГБ виртуальной) и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ.

Что касается камер, то у смартфона есть основная камера с разрешением 50 Мп и вспомогательная камера на 2 Мп. Для селфи доступна 8-мегапиксельная фронтальная камера.

В линейке Vivo появился ещё один бюджетный смартфон Y58 5G

Особенностью Vivo Y58 5G является его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который обеспечивает длительное время работы устройства. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Другие функции включают поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, защиту от воды и пыли класса IP64 и пару стереодинамиков.

Цена Vivo Y58 5G составляет около $233 или около 20,5 тыс. рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.