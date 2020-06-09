В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится смартфон за 100 долларов

Samsung готовит новый смартфон начального уровня, о котором стало известно из базы бенчмарка Geekbench. Там же были раскрыты и некоторые характеристики аппарата.

Модель в Geekbench проходит под обозначением SM-A013F. Предположительно, в продажу модель поступит под названием Galaxy A01e.

В протестированном аппарате установлен процессор MediaTek MT6739, а это 64-битная четырехядерная платформа, состоящая из ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц.

В качестве графического ускорителя в чипе используется IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц.

MediaTek MT6739 поддерживает работу в сетях четвертого поколения, память LPDDR3 и камеры до 13 Мп.

В протестированном смартфоне было установлено 1 ГБ оперативной памяти. Аппарат работает под управлением Android 10.

Предположительно, стоимость Galaxy A01e будет не более 100 долларов.