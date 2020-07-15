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В линейке Samsung Galaxy S30 будут модели с экранами на 6,9 и 7,1 дюйма

15.07.2020 18:25

Новые флагманские аппараты от компании Samsung выйдут еще нескоро, но уже известны подробности о новом поколении моделей Galaxy S.
Как сообщили источники, в линейке флагманов в следующем году не планируется предлагать компактные смартфоны.

В компании, как отмечается, приняли решение предлагать устройства с диагональю 6,9 и 7,1 дюйма. При этом в актуальной линейке самый компактный аппарат имеет диагональ экрана 6,2 дюйма.

Кроме этого, появилась информация, что в Galaxy S30 начнут использовать процессор Exynos 1000, вместо будущего топового чипа Snapdragon 875.

Exynos 1000 будут установлены во флагманских устройствах с целью экономии, так как будущий Snapdragon 875, как и актуальный процессор обходится производителям недешево.

Что касается других подробностей, то они пока не доступны.

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