В линейке Samsung Galaxy S30 будут модели с экранами на 6,9 и 7,1 дюйма

Новые флагманские аппараты от компании Samsung выйдут еще нескоро, но уже известны подробности о новом поколении моделей Galaxy S.

Как сообщили источники, в линейке флагманов в следующем году не планируется предлагать компактные смартфоны.

В компании, как отмечается, приняли решение предлагать устройства с диагональю 6,9 и 7,1 дюйма. При этом в актуальной линейке самый компактный аппарат имеет диагональ экрана 6,2 дюйма.

Кроме этого, появилась информация, что в Galaxy S30 начнут использовать процессор Exynos 1000, вместо будущего топового чипа Snapdragon 875.

Exynos 1000 будут установлены во флагманских устройствах с целью экономии, так как будущий Snapdragon 875, как и актуальный процессор обходится производителям недешево.

Что касается других подробностей, то они пока не доступны.