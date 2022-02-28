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В линейке продуктов Apple может появится гибрид MacBook и iPad с двумя экранами

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Ранее уже сообщалось, что американская компания готовит складной гаджет с диагональю экрана 20 дюймов.
Недавно в Bloomberg раскрыли некоторые подробности о готовящейся новинке. Если верить журналистам, то модель будет представлять собой некий гибрид MacBook и iPad, который получит два экрана. Его можно использовать в двух режимах – ноутбук с полноценной клавиатурой и как монитор.

Еще сообщается, что такое устройство может получить поддержку разрешения до 4К. По предварительным данным, такой аппарат может появится на рынке через 4-5 лет.

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