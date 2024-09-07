В линейке Nubia появились планшеты с испарительной камерой и 3D без очков

Компания Nubia провела презентацию новых продуктов в Китае. Производитель представил два планшета, один из которых игровой и отличается наличием испарительной камеры, а отличием второго является возможность просмотра 3D-контента без очков.

Так, RedMagic Gaming Tablet Pro получил 10,9-дюймовый экран с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 144 Гц. У него четыре динамика и вибромоторы для тактильного отклика, что является редкостью для планшетов.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 с разгонной производительностью. Оперативная память варьируется от 12 до 24 ГБ, а встроенное хранилище — от 256 ГБ до 1 ТБ. Аккумулятор имеет ёмкость 10 100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Для охлаждения используется испарительная камера, тепловая трубка и вентилятор, который может вращаться до 20 000 оборотов в минуту. Вентилятор выделяется RGB-подсветкой.

Второй планшет, RedMagic Tablet 3D Explorer Edition, представляет собой обновленную версию Nubia Pad 3D II с 12,1-дюймовым экраном, который позволяет смотреть 3D-контент без очков.

Цена RedMagic Gaming Tablet Pro начинается от 579 долларов (53 000 руб.) за модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. RedMagic Tablet 3D Explorer Edition доступен от 917 долларов (82 000 руб.) за такую же конфигурацию.