В линейке мониторов Samsung появилась игровая модель G60SD за $900

Samsung недавно представила свой новый игровой монитор Samsung G60SD на китайском рынке. Этот монитор, имеющий размер 27 дюймов, обладает высокой производительностью и впечатляющими характеристиками, которые делают его привлекательным для геймеров.

Samsung G60SD оснащен разрешением 2K (2560 x 1440) и невероятно быстрой частотой обновления в 360 Гц, что обеспечивает плавное и качественное изображение. С временем отклика всего 0,03 мс игровой процесс становится более отзывчивым и без задержек.

Одной из ключевых особенностей монитора является применение технологии Samsung QD-OLED, которая предлагает более 1 миллиарда цветов и покрывает 99% цветовой гаммы DCI-P3. С контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10, включая HDR10 для игр, G60SD обеспечивает яркие и реалистичные цвета.

Чтобы решить проблему выгорания, Samsung внедрила новое решение с пульсирующими тепловыми трубками и интеллектуальным управлением температурой.

Монитор также имеет элегантный ультратонкий дизайн с антибликовым покрытием и настраиваемым кольцом турбинной подсветки на задней панели. Варианты подключения включают два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и два порта USB 3.0.

Samsung G60SD уже доступен для предварительного заказа на китайском рынке по цене 6999 юаней (примерно 989 долларов США).