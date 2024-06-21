В линейке флагманов Samsung Galaxy S25 будут только процессоры от Qualcomm

По последним данным, предстоящие смартфоны Samsung серии Galaxy S25 будут оснащены только процессорами Qualcomm из-за проблем, с которыми столкнулся собственный чипсет Exynos 2500 на 3-нм техпроцессе.

Информация от аналитика Tianfeng International Securities Минг-Чи Куо говорит о том, что Qualcomm станет единственным поставщиком процессоров для Galaxy S25, в отличие от предыдущей модели Galaxy S24, где Qualcomm поставляла лишь 40% процессоров.

Это соглашение предоставит явное преимущество Qualcomm, особенно учитывая, что цена процессора Snapdragon 8 Gen4 с собственными ядрами Oryon увеличится на 25-30%.

Изначально ожидалось, что процессор Samsung Exynos 2500 поможет уменьшить зависимость от Qualcomm, так как первые тесты CPU и GPU показали превосходство над Snapdragon 8 Gen 3.

Однако 3-нм техпроцесс Samsung столкнулся с проблемами, такими как низкий выход и повышенное энергопотребление, что привело к отставанию производительности от 3-нм техпроцесса TSMC на 10-20%.