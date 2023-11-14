В «Лаборатории Касперского» завершила тестирование смартфона с KasperskyOS

Лаборатория «Касперского» завершила тестирование смартфона на операционной системе KasperskyOS в лаборатории «Мегафона». Тестирование проводилось на выделенной сети, аналогичной коммерческой сети оператора. Операционная система была проверена на соответствие стандартам сотовой связи и корректность работы в различных сетях 2G, 3G и 4G, используемых в России, передает «ТАСС».

Тестирование включало более 250 тест-кейсов, в ходе которых записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. По результатам тестирования была собрана необходимая информация для дальнейшей разработки и ускорения появления устройств с KasperskyOS на рынке.

Кроме того, в лаборатории «Мегафона» развернуты фрагменты сетей всех используемых технологий, включая VoLTE, VoWIFI и 5G. Это позволяет исследовать работу оборудования в сетях 5G на различных частотах, включая частотный диапазон 3,4-3,8 ГГц, который является наиболее подходящим для 5G.

В «Лаборатории Касперского» также сообщили о проведении внутренних испытаний операционной системы с локальными операторами связи в Китае и на Ближнем Востоке. Далее планируется выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования. Проверка работы устройств в регионе осуществляется в публичных сетях операторов связи.

Компания видит перспективы использования KasperskyOS на различных корпоративных устройствах, включая смартфоны, планшеты, шлюзы интернета вещей и подключенные автомобили.

Они считают, что данное тестирование является важным этапом в развитии операционной системы, позволяющим начать взаимодействие с технологическими партнерами для разработки приложений под KasperskyOS.