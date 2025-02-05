В «Лаборатории Касперского» выявили и назвали главные угрозы для Android-телефонов

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что банковские трояны и шпионские программы становятся наиболее распространенными угрозами для пользователей Android. Они рекомендуют быть осторожными при установке APK-файлов из непроверенных источников.

В начале 2025 года активными остаются вредоносные программы SpyNote, Mamont и NFCGate, которые могут распространяться через мессенджеры.

Злоумышленники взламывают аккаунты и отправляют файлы под видом безобидных приложений или медиафайлов. Установка таких программ может привести к краже данных банковских карт и получению доступа к SMS-кодам для онлайн-банкинга.

Кроме того, мошенники создают фальшивые интернет-магазины с заманчивыми предложениями и предлагают скачать приложения для отслеживания заказов, которые на самом деле являются вредоносными файлами.

Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что современные системы безопасности Android могут блокировать часть угроз, но пользователи должны быть внимательны и избегать скачивания приложений из неизвестных источников.

Эксперты также заметили значительный рост атак с использованием мобильного трояна Mamont и шпионской программы SpyNote в России, что подчеркивает необходимость бдительности пользователей.

Источник: ТАСС.