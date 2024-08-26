В России распространяется хакерская программа под видом YouTube

На платформе GitHub под видом приложения для видеохостинга YouTube было обнаружено скрытое программное обеспечение для майнинга, сообщили эксперты из Kaspersky GReAT.

Приложение, появившееся несколько месяцев назад, обещает пользователям полноценный функционал YouTube, включая возможность просмотра видео и взаимодействия с контентом, однако на самом деле оно запускает скрытый майнер на устройствах.

По словам Дмитрия Галава, руководителя Kaspersky GReAT в России, последствия заражения могут быть серьезными: устройства начинают тормозить, перегреваться, а в редких случаях могут выйти из строя. Кроме того, майнер потребляет значительное количество электричества, что в итоге приводит к дополнительным расходам для пользователя.

Эксперты подчеркивают, что пользователи часто доверяют приложениям на GitHub, но стоит помнить о рисках, связанных с потенциально вредоносными программами. При неправильном удалении майнер может снова появиться на устройстве, и специалисты рекомендуют использовать защитные решения для его удаления.

Помимо скрытого майнера, мошенники также распространяют поддельные «ускорители» YouTube и приложения, которые превращают смартфоны в подслушивающие устройства. Исследовательская лаборатория SentinelLabs выявила три таких приложения, представляющих собой трояны удаленного доступа под названием CapraRAT.

Источник: Известия.