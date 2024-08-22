В «Лаборатории Касперского» опубликовали перечень ключевых цифровых суеверий

«Лаборатория Касперского» провела исследование, в ходе которого опросила россиян об их отношении к информационной безопасности.

Результаты показали, что за последние два года пользователи стали более внимательными к киберугрозам, однако существуют распространенные мифы, которые могут вводить в заблуждение.

Основные мифы о кибербезопасности

1.Нельзя говорить «Да» или «Нет» незнакомым по телефону.

Многим кажется, что это может привести к кражам. Однако эксперты утверждают, что для совершения мошеннических операций голоса недостаточно. Рекомендуется просто завершать подозрительные разговоры.

2. Код подтверждения на телефон — это взлом.

Многие верят, что неожиданный код подтверждения указывает на взлом аккаунта. На самом деле, это может быть попытка злоумышленников выяснить, в каких сервисах вы зарегистрированы. В таких случаях специалисты советуют сменить пароль.

3.Если сайт с HTTPS, он официальный.

Присутствие HTTPS действительно защищает данные от перехвата, но это не гарантирует, что сайт является подлинным. Мошенники могут создавать фальшивые сайты с этим сертификатом.

5.Нажатие клавиш во время звонков может заразить телефон.

Существует мнение, что нажатие клавиш в тональном режиме может привести к заражению устройства. На самом деле, это не так. Мошенники применяют более сложные схемы, включая использование мессенджеров.

6. Отключенное от интернета устройство невозможно заразить.

Многие уверены, что устройства, не подключенные к сети, безопасны. Однако их можно заразить через флешки или даже получить скомпрометированные устройства изначально.

7.Режим «Инкогнито» в браузере обеспечивает полную анонимность.

Режим «Инкогнито» не сохраняет историю посещений, но не гарантирует полной приватности. Сайты все равно могут отслеживать действия пользователей.

Устанавливать защитные решения, такие как Kaspersky Premium, которые обеспечат защиту от вредоносного ПО и фишинга.

Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT, подчеркивает, что важно повышать цифровую грамотность пользователей, чтобы они могли эффективно защищаться от киберугроз. Это поможет снизить риски и повысить безопасность в онлайн-пространстве.