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В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

16.02.2020 12:22

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от слежки за пользователями.
Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.

Лучше использовать специальные пластиковые шторки, которые не навредят камере и защитят от хакерской слежки.

При этом закрытие камеры не самое главное, так как еще нужно учитывать, что киберпреступники могут подслушивать через встроенные в устройстве микрофоны.

Поэтому специалист советует использовать специальное защитное программное обеспечение.

В смартфоне заклеивать камеру крайне неудобно, поэтому с таким устройством пользователю лучше всего контролировать свои действия и следить куда направлена камера.

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