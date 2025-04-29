В кремах Effaclar Duo обнаружили бензол, что грозит здоровью потребителей

Доктор химических наук Вадим Негребецкий, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, рассказал о рисках, связанных с обнаружением бензола в кремах Effaclar Duo бренда La Roche-Posay. По его словам, бензол является высокотоксичным веществом, которое способно поражать кровяную, иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы, а также органы дыхания, печень, репродуктивную систему, кожу и глаза. Особую опасность бензол представляет для развивающегося организма, включая беременных женщин.

Эксперт отметил, что длительное воздействие бензола может привести к развитию лейкемии и поражениям различных органов, а острое отравление способно вызвать летальный исход. Однако при низких концентрациях бензол быстро выводится из организма и не представляет угрозы. В повседневной жизни человек сталкивается с бензолом через курение, выхлопные газы и промышленные выбросы.

Ранее французская компания L’Oreal отозвала партии крема Effaclar Duo в США после выявления в них бензола — канцерогена, вызывающего рак и генетические повреждения. В России Роспотребнадзор также обнаружил бензол в кремах, продающихся на маркетплейсе Wildberries, после чего карточки товара были заблокированы. Компания заявила о разработке новой формулы средства без вредных веществ. Предельно допустимая концентрация бензола для здоровья человека составляет 0,005 мг/м³, подчеркнул Негребецкий.