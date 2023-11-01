Главная » Новости

В космосе в ближайшие 10 лет могут объявиться пираты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В ближайшем будущем возможно появление космических пиратов, об этом сообщил эксперт рынка Аэронет НТИ и советник генерального директора компании «ЭКИПО» Вячеслав Темкин.

Причина такого развития событий заключается в увеличении конкуренции в космическом пространстве. Конфликты возникнут не только между отдельными компаниями, но и между государствами, как сообщает РИА Новости.

Эксперт предупреждает, что появятся пираты, которые будут контролироваться руководством этих государств. Они будут красть или портить данные, передаваемые спутниками на Землю. Злоумышленники создадут помехи, повредят оборудование и будут искажать информацию.

Единственным способом решения этой проблемы будет отказ от размещения спутников на низких орбитах. В настоящее время использование так называемого «низкого космоса» еще не до конца изучено. В этой области Россия может занять свою нишу.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.