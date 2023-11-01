В космосе в ближайшие 10 лет могут объявиться пираты

В ближайшем будущем возможно появление космических пиратов, об этом сообщил эксперт рынка Аэронет НТИ и советник генерального директора компании «ЭКИПО» Вячеслав Темкин.

Причина такого развития событий заключается в увеличении конкуренции в космическом пространстве. Конфликты возникнут не только между отдельными компаниями, но и между государствами, как сообщает РИА Новости.

Эксперт предупреждает, что появятся пираты, которые будут контролироваться руководством этих государств. Они будут красть или портить данные, передаваемые спутниками на Землю. Злоумышленники создадут помехи, повредят оборудование и будут искажать информацию.

Единственным способом решения этой проблемы будет отказ от размещения спутников на низких орбитах. В настоящее время использование так называемого «низкого космоса» еще не до конца изучено. В этой области Россия может занять свою нишу.