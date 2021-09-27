В конце сентября Lenovo выпустит пять ноутбуков на Windows 11

Lenovo объявила, что 28 сентября в Китае компания проведет мероприятие по запуску, на котором компания намерена анонсировать пять новых ноутбуков, каждый из которых будет работать с новейшей операционной системой Windows 11.

На официальном плакате, опубликованном компанией, было показано, что пять будущих ноутбуков: Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition, Xiaoxin Pro 14 2021 Ryzen Edition, YOGA 13s 2021 Ryzen Edition, Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition и Xiaoxin Air 14.

Примечательно, что компания заявила, что эти устройства будут поставляться с предустановленной операционной системой Windows 11, а не только обещанием обновления в будущем.

Lenovo уже подтвердила, что Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition будет оснащаться процессором Intel Core i5-11320H и будет оснащаться графическим процессором Intel Iris Xe G7 96EU, обеспечивающим повышение производительности на 20 процентов.

Он будет оснащен 14-дюймовым дисплеем 2,8k 16:10 с высокой яркостью 400 нит, разрешением экрана 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и затемнением постоянного тока . Также есть сертификат защиты TÜV Rheinland, низкий уровень сертификации Blu-ray и поддержка Dolby Vision.

В прошлом месяце Microsoft подтвердила, что новая операционная система Windows 11 будет предоставляться соответствующим устройствам бесплатно. Последняя версия ОС будет выпущена поэтапно с 5 октября . Это означает, что не все подходящие устройства получат последнюю версию Windows 11 в день начала развертывания, но им придется подождать несколько недель или месяцев, в зависимости от того, сколько лет вашей текущей системе.