В компьютерах Apple iMac появится Face ID

В компьютерах Apple iMac появится Face ID23.01.2021 23:23
Система Face ID на смартфонах компании Apple появилась в 2018 году, и с того времени она уже зарекомендовала себя как более надежный, быстрый и удобный вариант разблокировки устройства.
В будущем такую же систему получат и компьютеры iMac.
Об этом написал журналист Марк Гурман в отчете для Bloomberg.
По его данным, через поколение система распознавания лица будет интегрирована в настольный компьютер в следующем году.
Стоит отметить, что в ноутбуках Apple для идентификации пользователя используется сканер отпечатка пальца, а вот систему Face ID американская компания не спешит встраивать в крышку ноутбука.
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