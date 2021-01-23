В компьютерах Apple iMac появится Face ID

Система Face ID на смартфонах компании Apple появилась в 2018 году, и с того времени она уже зарекомендовала себя как более надежный, быстрый и удобный вариант разблокировки устройства.

В будущем такую же систему получат и компьютеры iMac.

Об этом написал журналист Марк Гурман в отчете для Bloomberg.

По его данным, через поколение система распознавания лица будет интегрирована в настольный компьютер в следующем году.

Стоит отметить, что в ноутбуках Apple для идентификации пользователя используется сканер отпечатка пальца, а вот систему Face ID американская компания не спешит встраивать в крышку ноутбука.