В компании Samsung признали проблемы с экраном Galaxy S20

В компании Samsung признали проблемы с экраном Galaxy S2021.04.2020 20:49
Специалисты компании уже работают над обновлением, которое решит проблему с экранами в новых Galaxy S20.
Ранее пользователи стали жаловаться на появление на экране зеленого оттенка в режиме работы 120 Гц, при этом проблема при работе на частоте 60 Гц не наблюдается.
Зеленый оттенок на экране наблюдается после обновления, распространение которого уже остановили.
Как заявили в компании, они знают о проблеме и скоро выпустят обновление, которое исправит все ошибки.
Пока же Samsung рекомендует использовать частоту обновление 60 Гц, пишет Gazetadaily.ru.
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