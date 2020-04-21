В компании Samsung признали проблемы с экраном Galaxy S20

Специалисты компании уже работают над обновлением, которое решит проблему с экранами в новых Galaxy S20.

Ранее пользователи стали жаловаться на появление на экране зеленого оттенка в режиме работы 120 Гц, при этом проблема при работе на частоте 60 Гц не наблюдается.

Зеленый оттенок на экране наблюдается после обновления, распространение которого уже остановили.

Как заявили в компании, они знают о проблеме и скоро выпустят обновление, которое исправит все ошибки.

Пока же Samsung рекомендует использовать частоту обновление 60 Гц, пишет Gazetadaily.ru.