Пользователи недавно выразили свое недовольство по поводу поведения искусственного интеллекта, используемого в чат-боте ChatGPT. Они заметили, что ИИ стал проявлять признаки лени, отказываясь отвечать на запросы или делая это медленно и менее аккуратно, особенно при запросах на написание программного кода. Разработчики из OpenAI подтвердили наличие проблемы, но не могут определить точную причину ее возникновения.

Последнее обновление модели ИИ было выпущено 11 ноября, и жалобы пользователей начали поступать только после некоторого времени. Это указывает на то, что изменения в поведении чат-бота не связаны с недавними обновлениями и произошли самостоятельно.

Разработчики утверждают, что изменения в поведении ИИ являются незначительными и затрагивают только определенные типы запросов. Они также предупредили, что идентификация всех причин и устранение проблемы может потребовать времени.

Команда OpenAI активно работает над поиском решений для устранения проблемы, но на данный момент не обнаружено эффективного метода или временного решения. Они продолжают изучать и анализировать данные, чтобы вернуть ИИ в полноценную рабочую форму и обеспечить удовлетворительное качество обслуживания пользователям.