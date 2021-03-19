В компании Intel высмеяли новые MacBook в формате коротких роликов

Компания Intel буквально высмеяла новые лептопы MacBook, сравнив их со своими решениями от различных партнёров.

Все шутки преподнесены пользователям в качестве короткого сериала из пяти частей по 30 секунд каждая.

Для столь неформального дела, «синяя» компания наняла актёра Джастина Лонга, который играет роль обычного человека, перед которым стоит выбор PC или Mac?

Сериал GO PC вполне однозначно даёт понять, что лучше, но не без оснований. К примеру, первая часть показывает возможность подключения трёх дисплеев к одному ноутбуку на базе Intel и всего одного к MacBook.

Вторая часть повествует восторг Лонга как персонажа при виде двух сенсорных дисплеев у лептопа Intel и в то же время, проводит параллель со странной реализацией похожей функции на решении Apple.

Не забыли и про разнообразие «виндовсбуков» в сравнении с Mac. В сравнении с конкурентами, ноутбуки на платформе Intel более разнообразны не только внешне, но и внутри.

Куда же без гейминга? Короткий разговор Лонга с одним из любителей поиграть привёл к одному выводу – на «маках» никто не играет.

Разумеется, не забыли о фишке некоторых лептопов, а именно возможность открыть экран на 360 градусов.

Для реализации такой же функции на решениях Apple придётся взять отдельный планшет, и как минимум чехол с клавиатурой.