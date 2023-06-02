В компании GSC Game World прокомментировали слив «Сталкера 2»

Компания GSC Game World выпустила официальное заявление по поводу «STALKER 2».

Разработчики не стали отрицать утечку игры и призналась, что хакеры воспользовались ранее неизвестной уязвимостью.

В сети распространяют рабочую сборку «STALKER 2». Как отметили в GSC Game World, это билд проекта, который предназначен для тестирования.

Пресс-служба GSC Game World отметила, что «команда обнаружила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хаккеров, которые уже более полутора лет атакуют нашу компанию».

Также разработчики призывают поклонников не воздержаться от просмотра и распространения этих материалов, чтобы в дальнейшем получить максимальные опыт и эмоции от новой части «Сталкера».

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в этом году, игра сразу будет доступна на всех платформах, и на старте будет доступна в Game Pass.

Разработчики обещают контента на 100 часов, множество концовок и открытый мир.