В компании Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

В компании Google специально усложняли поиск настроек конфиденциальности, к тому же она заставляла производителей смартфонов прятать эти настройки.

Сотрудники компании знали, что даже если в настройках отключить сбор данных о местоположении, то система все равно знала, где находится пользователь и какие места он чаще всего посещает.

Полностью отключить сбор данных о местоположении можно только на уровне самой системы.

Об этом стало известно из судебных материалов, поданных на компанию Google в суд штата Аризона.

Как пишет ресурс TheVerge, для определения местоположения компания Google использует разные сервисы геолокации и беспроводные соединения, а еще для этих целей подключены разные приложения, которые не связаны с поисковым гигантом.