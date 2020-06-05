В компании Broadcom намекнули на задержку выхода новых iPhone

Ранее уже сообщалось о том, что в 2020 году задержится выход нового поколения iPhone, а теперь об этом же заявил исполнительный директор компании Broadcom.

Напомним, Broadcom является крупным партнером компании Apple.

Директор Broadcom Хока Тана в телефонном разговоре с аналитиками сказал, что будет наблюдаться задержка основного продукта у крупного производителя телефонов в Северной Америке.

Журналисты Bloomberg полагают, что представитель Broadcom имел в виду компанию Apple, ведь ее основным продуктом уже много лет является iPhone, и именно с его продаж американский производитель получает основную прибыль.