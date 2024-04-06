В компании Apple сняли запрет на эмуляторы ретро-консолей в App Store

Apple изменила политику в отношении эмуляторов ретро-игр в своем магазине приложений, App Store. Теперь разработчики эмуляторов могут распространять свои приложения через App Store по всему миру.

Однако важно отметить, что Apple все еще запрещает распространение пиратских игр через свой магазин приложений. Это означает, что эмуляторы, которые предназначены для запуска нелегальных копий игр, не будут разрешены.

Изменение политики Apple в отношении эмуляторов является значительным шагом вперед. В прошлом владельцам iPhone приходилось использовать альтернативные методы, такие как джейлбрейк, чтобы получить доступ к эмуляторам и ретро-играм. Теперь пользователи в Европейском союзе и других регионах могут получить доступ к эмуляторам напрямую через App Store, что упрощает процесс.

Apple также внесла изменения в правила, касающиеся суперприложений, включая платформу WeChat. Теперь мини-игры и мини-приложения, доступные внутри таких платформ, должны использовать технологию HTML5 и не могут быть нативными приложениями.

Эти изменения, вероятно, являются ответом Apple на антимонопольный иск, поданный Министерством юстиции США, в котором Apple обвиняется в ограничении конкуренции облачными игровыми сервисами и суперприложениями. В последних обновлениях Apple разрешила стриминговые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now, в своем магазине приложений.