В компании Apple отказались от кардинальных изменений в iOS 17

Серьезных визуальных изменений в iOS уже давно не проводилось, а в iOS 16 было добавлено много новых функций, но кардинально ничего не изменилось.

В iOS 17 будет минимальное количество визуальных обновлений операционной системы. Инсайдер сообщает, что операционная система получит незначительные изменения, но будут существенно обновлены некоторые системные приложения, среди которых «Музыка», «Дом» и Find my.

Добавят функции для подключения AR/VR-гарнитур, но стоит отметить, что выход этих гарнитур перенесли на более поздний срок и ожидать в 2023 году их не стоит.

iOS 17 выйдет одновременно с iPhone 15, причем сообщается, что вся серия смартфонов получит вырез Dynamic Island.