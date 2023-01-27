Главная » Новости

В компании Apple отказались от кардинальных изменений в iOS 17

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Серьезных визуальных изменений в iOS уже давно не проводилось, а в iOS 16 было добавлено много новых функций, но кардинально ничего не изменилось.

В iOS 17 будет минимальное количество визуальных обновлений операционной системы. Инсайдер сообщает, что операционная система получит незначительные изменения, но будут существенно обновлены некоторые системные приложения, среди которых «Музыка», «Дом» и Find my.

Добавят функции для подключения AR/VR-гарнитур, но стоит отметить, что выход этих гарнитур перенесли на более поздний срок и ожидать в 2023 году их не стоит.

iOS 17 выйдет одновременно с iPhone 15, причем сообщается, что вся серия смартфонов получит вырез Dynamic Island.

iOS 17
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.