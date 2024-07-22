В коде вышедшей игры нашли упоминание неанонсированной PlayStation 5 Pro

Один из исследователей, известный как ThatBomberBoi, обнаружил информацию о новой версии игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая получила кодовое название Trinity.

Это произошло после выхода большого обновления игры No Man’s Sky под названием Worlds Part 1, что может говорить о том, что разработчики готовятся к скорому выпуску новой консоли.

Согласно найденной информации, PlayStation 5 Pro будет иметь особые настройки, позволяющие насладиться более высоким разрешением и улучшенным качеством воды по сравнению со стандартной PlayStation 5.

Журналист по имени Том Хендерсон ранее сообщил, что планируется выпустить PlayStation 5 Pro в 2024 году, возможно, осенью или зимой.

А еще ранее портал The Verge сообщил, что компания Sony обратилась к разработчикам игр весной 2024 года с просьбой подготовить свои игры для поддержки новой версии консоли и уделить особое внимание технологии трассировки лучей, которая позволяет создавать более реалистичную графику в играх.

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