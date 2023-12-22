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В коде iOS 18 найдено упоминание четырех новых iPhone с чипом Apple A18

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Согласно анализу кода ранней версии iOS 18, проведенному датамайнерами, были обнаружены упоминания о четырех моделях iPhone 2024 года, которые будут использовать один и тот же процессор. Эту информацию предоставило издание MacRumors.

В коде iOS 18 найдено упоминание четырех новых iPhone с чипом Apple A18

Операционная система с кодовым названием Crystal содержит ссылки на четыре не выпущенные модели iPhone, что соответствует ранее известной информации о линейке iPhone 16. Упоминаемые модели: D47 — ‌iPhone 16‌, D48 — iPhone 16 Plus, D93 — iPhone 16 Pro, D94 — ‌iPhone 16 Pro‌ Max.

Код операционной системы также указывает на то, что все модели iPhone 16 будут использовать новый системный чип с кодовым названием t8140 — Tahiti. Скорее всего, этот чип будет назван A18. Чип A18 упоминается в отношении всех версий iPhone 16, включая базовую модель и модель Plus, что является необычным решением для Apple. Обычно младшие устройства в серии получают процессоры предыдущего поколения.

Также в iOS 18 есть упоминания модулей Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom. Это может означать, что компания Apple не успеет завершить разработку собственного чипа Wi-Fi к моменту выпуска iPhone 16.

Датамайнеры не обнаружили информацию о новых функциях мобильной операционной системы. MacRumors предполагает, что iOS 18, скорее всего, находится на очень ранней стадии разработки.

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