В КНР запущен первый цифровой диспетчер дронов с ИИ

Китайская компания Nanjing Dayi Aviation Technology интегрировала искусственный интеллект в свои дронопорты, что позволяет дронам выполнять команды на простом человеческом языке. Как сообщает телеграм-канал «Беспилот», нового цифрового диспетчера назвали «Фэн Сяофэй».

Теперь операторы могут просто произносить команды, например: «Сяофэй, доложи о результатах сканирования источника тепла дрона №2». Нейросеть отвечает, сообщая об обнаружении аномальных температур. Оператор также может спросить о координатах, и ИИ предоставит необходимые данные.

Кроме того, оператор может сказать: «Пусть дрон из дронопорта №1 пролетит над долиной», после чего ИИ сам спланирует маршрут и время полета.

Эта технология упрощает управление беспилотниками, так как для работы с дронами не требуется длительная подготовка — достаточно голосовых команд. Искусственный интеллект также способен адаптироваться к меняющимся условиям, что улучшает эффективность работы.