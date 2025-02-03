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В КНР все-таки может заработать Apple Intelligence и все благодаря DeepSeek

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Apple Intelligence представлена как важная функция в iOS 18, но она пока недоступна во многих регионах. В Китае проблема связана с поиском местной замены OpenAI. С недавним появлением DeepSeek ситуация может измениться. К такому выводу пришли зарубежные журналисты и эксперты.

При запуске серии iPhone 16 многие покупатели ожидали получить Apple Intelligence, но обнаружили, что функция недоступна. В ЕС она появится только в апреле 2025 года с поддержкой 17 новых языков.

В Китае Apple сталкивается с государственными нормами и трудностями в поиске местных поставщиков ИИ. DeepSeek может помочь внедрить Apple Intelligence, но пользователи там, скорее всего, смогут получить к ней доступ только с выходом iOS 19.

Существует вероятность, что DeepSeek может быть перенесён в другие регионы, такие как Европа и Гонконг, так как эта модель недорогая и с открытым исходным кодом.

В настоящее время Apple Intelligence на основе DeepSeek проходит внутреннее тестирование.

 

 

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